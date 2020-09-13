وزير الدفاع يوضح اسباب خلو قوائم الكلية العسكرية من طلبة 4 محافظات

2020/09/13 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/الانبار…

أوضح وزير الدفاع جمعة عناد، الاحد، اسباب خلو قوائم الكلية العسكرية دورة 111 من طلبة 4 محافظات.

وقال عناد خلال مؤتمر صحافي في قضاء الخالدية حضرته /المعلومة/ إن “عدم وجود اسماء في قوائم الكلية العسكرية من دورة 111 من طلبة محافظات ميسان والبصرة ودهوك واربيل يعود الى ان تلك المحافظات استنفذت حصتها بشكل كامل في الدورة 110 “.

وأضاف، أن “نهاية الاسبوع الحالي سأوقع امر اداري بالدورة 83 وسيلتحق ما تبقى من دورة 82 نحو 987 طالب مدني و 250 احتياط كما سأصدر دورة مراتب ضمن دورة 83″، مبينا ان “هذه الدورات ستضم طلبة المحافظة ومحافظات اخرى”.



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