حول سياسة الالتفاف على الازمة الاقتصادية والسياسية في العراق - صابر محمد

2020/09/13 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صابر_محمد ذريعة نزع السلاح المنفلت هي بحد ذاتها سياسة مضللة للجماهير للالتفاف على كل هذه الازمات ؛لقد بدات الحكومة الجديدة العراقية بعد مجيء مصطفى الكاظمي و ذلك كنتيجة للحراك الجماهيري و الانتفاضة التشرينية الباسلة ، بعدة خطوات اقتصادية منها وسياسية و جولات مكوكية للدول الامبريالية العالمية والمنطقة ، وكل ذلك يتعلق بتلك المساعي التي تسعى اليها الحكومة العراقية لملء العجز المالي و الحصول على قروض و مسا ......





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