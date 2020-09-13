بعد 27 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو - إبراهيم ابراش

2020/09/13 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش (دراسة تحليلية لملابسات توقيعها وتداعياتها المتواصلة)مقدمة بعد مرور سبعة وعشرين عاماً على توقيع اتفاق أوسلو والمعروف رسمياً باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي يوم 13 من سبتمبر 1993فإن حالة من الغموض واللُبس تكتنف الحالة السياسية الفلسطينية الرسمية، سواء من حيث التحولات التي طرأت على النظام السياسي ومكوناته ووظائفه، أو من حيث طبيعة العلاقة التي تربط الفلسطينيين بالإسرائي ......





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