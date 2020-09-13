أكتوبر على الأبواب ... لنتحد من أجل الخلاص - جلال الصباغ

2020/09/13 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ لم يبقى سوى ايام قليلة تفصلنا عن الذكرى الاولى لانتفاضة اكتوبر، الحدث الذي ارجع للجماهير ثقتها بالتغيير وقدرتها على المبادرة، بعد عقود من سيطرة القوى الفاشية سواء اكانت بعثية قومية أم كانت اسلامية طائفية، انها المرة الاولى في تاريخ العراق الحديث الذي تثور فيه الجماهير بعيدا عن تحكم وسيطرة العسكر وانقلاباتهم.أكتوبر على الابواب ليستعد الشباب والشابات لجولة جديدة ضد الطغيان والنهب والقتل، ولي ......





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