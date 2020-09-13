نائب يوضح سبب تأجيل جلسات البرلمان ويتحدث عن “جلسة استثنائية” لتمرير الموازنة

2020/09/13 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين النائب برهان المعموري، الاحد، تفاصيل جدول انعقاد جلسات مجلس النواب وأسباب تأجيلها الى موعد غير مسمى.

وقال المعموري لـ /المعلومة/ إن “النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل عن 8 جلسات خلال الشهر الواحد”، مضيفا أن “طبيعة الدوام في المجلس تقسم خلال الشهر إلى قسمين أسبوعين جلسات وأسبوعين لعمل اللجان البرلمانية”.

وأوضح، أنه “في بداية الفصل التشريعي للسنة الثالثة، حققنا في الأسبوع الأول 4 جلسات، وهذا الأسبوع سيكون مخصصاً لعمل اللجان البرلمانية (رقابة – متابعة – مناقشات)”.

وأشار الى أنه “في الأسبوع المقبل سيتم عقد الأربع جلسات الأخرى ليكتمل عقد الجلسات الثمانية”، لافتا الى أن “مسألة تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى اشعار آخر دون أن يحدد يوم بعينه جاء لاحتمال اللجوء إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة”.



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