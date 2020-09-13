الوزارة ترد على البرلمان: موعد المفاوضات مع طهران وأنقرة لم يحسم حتى الآن!

2020/09/13 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أنها تنتظر تحديد موعد عقد الاجتماع المرتقب للتباحث بشأن ملف المياه وحصة العراق المائية.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، "تم تشكيل وفد فني برئاسة وزير الموارد مهدي رشيد وعدد من المختصين وممثل عن وزارة الخارجية ومجلس النواب وعقدت اللجنة في العاشر من شهر آب اجتماعاً على المستوى الفني مع الجانب التركي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تمهيداً لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري"، نافياً "توجه وفد تفاوضي برئاسة الوزير".

واضافت، ان "موعد الاجتماعات على المستوى الوزاري لم يحدد حتى الآن وكذلك الحال بالنسبة للجانب الإيراني، ننتظر إعلامنا بموعد عقد الاجتماع المرتقب للتفاهم والتباحث بشأن ملف المياه وحصة العراق المائية".

واعلنت لجنة العلاقات الخارجية، في وقت سابق اليوم، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، لحسم ملف المياه مع تركيا وايران.

وقالت مقررة اللجنة إقبال عبد الحسين في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (13 أيلول 2020)، إن "وزارة الخارجية أبلغتنا بتشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل عقد لجنة تفاوضية مع دولتي ايران وتركيا، لحسم ملف المياه".

وأضافت أن "الوفد التفاوضي يسعى إلى أن تكون هناك حلول جادة في اطلاق المياه المشتركة، وعدم اقامة المزيد من السدود، التي سببت بتحول عدد من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية".

وشددت على "أهمية نجاح الفريق التفاوضي في حل هذه الازمة، واستخدام ملف العلاقات الاقتصادية كوسيلة ضغط تجاه ايران وتركيا، لحسم ملف المياه المشتركة".

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