تجنب الخطر.. أسئلة وأجوبة مهمة عن مفعول معقمات الأيدي ضد كورونا

2020/09/13 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل معقمات الأيدي فعالة ضد فيروس كورونا؟ إذا أضفت الكحول لمعقمات الأيدي هل سيكون أفضل؟ متى تنتهي فعالية هذه المعقمات؟ كلها أسئلة أجابت عنها إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA".

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