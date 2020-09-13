عُمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

2020/09/13 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- رحبت سلطنة عُمان، الأحد، بإعلان اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام.وأصدرت السلطنة بيانا جاء فيه: “رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل”.وأضافت: “تأمل أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية رافدا عمليا ينصب […]

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