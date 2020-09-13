الغانمي يشدد على اهمية متابعة القادة والآمرين لتشكيلاتهم

2020/09/13 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي اجتماعاً ضم وكلاء الوزارة وحضور مدير مكتب الوزير، شدد فيه على اهمية متابعة القادة والآمرين لتشكيلاتهم.وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان المكتب الاعلامي للغانمي، "بحث السبل الكفيلة للارتقاء بمستويات العمل الامني والاستخباري والاداري والخدمي باعتماد أساليب علمية تضع مصلحة المواطن وتحقيق الامن وسيادة القانون على رأس اولوياتها" .كما شدد الغانمي خلال الاجتماع على "اهمية متابعة القادة والامرين لتشكيلاتهم ومراقبة الأداء وتشخيص الاخطاء لمعالجتها بالشكل الأمثل وتعزيز الجانب الإيجابي وتطويره في العمل" .Mohameed

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