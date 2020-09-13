أبرز رجل دين شيعي بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية و”إسرائيل”

2020/09/13 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعرب رجل الدين الشيعي البحريني البارز، آية الله الشيخ عيسى قاسم، عن رفضه لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، داعيا شعوب المنطقة للمقاومة.

وقال قاسم، في كلمة نشرتها “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية، حزب معارض منحل ومقرب من رجل الدين، اليوم الأحد: “يعرف كل من الأنظمة العربية الرسمية الحاكمة ممن أقدم أو يقدم على التطبيع مع العدو الإسرائيلي أن هذا التطبيع على خلال الإرادة التشريعية لله تعالى وكذلك لإرادة شعوب الأمة، وأنه يمثل استجابة للإرادة الأمريكية والإسرائيلية معا، وهي على علم بإضراره البالغ بالأمة وبالعداء الإسرائيلي الأمريكي لها”.

آية الله قاسم: أنّ هناك افتراقاً عظيماً بين الحاكمين والمحكومين في الفكر والنفسية والهدف والمصالح، وهناك هزيمة نفسية تعيشها الحكومات ويراد فرضها على الشعوب، وعلى الشعوب أن تقاوم هذه الهزيمة

وتابع، قاسم، الذي يعتبر أكبر رجل دين شيعي بحريني: “وليس هذا إلا لعدم الرغبة مطلقا في العدل مع الشعوب وحب الاستئثار بكامل الحكم وما يتيح لها من امتيازات وفرص، ولما تراه من كون الانصياع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية المضادة للأمة ودينها، متيحا لها إحكام القبض على الشعوب وإخماد أنفاسها”.

وخلال أقل من شهر أعلنت دولتان عربيتان، وهما الإمارات البحرين، التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك نتيجة جهود وساطة بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقات سيرتفع عدد الدول العربية التي توصلت إلى سلام مع إسرائيل وأقامت علاقات رسمية معها إلى 4 بعد كل من مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994). انتهى25س

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