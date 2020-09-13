الصحة النيابية: التعليم الالكتروني لا جدوى منه والتعايش مع كورونا هو الأرجح

2020/09/13 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومـة / خاص…

رجح عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، الاحد، العودة الى دوام المدارس والتخلي عن التعليم الالكتروني في العام الدراسي المقبل.

وقال العميري لـ /المعلومة/ إن “مجموعة من المقترحات تم تقديمها بشأن طبيعة دوام الطلبة في العام الدراسي المقبل”، لافتا الى أن “من بينها أن يكون الدوام بين يوم واخر وتقسيم الصفوف الى اقسام متعددة”.

وأضاف، أن “الدراسة الالكترونية لا جدوى منها وحالات اغلب العوائل فقيرة وغير قادرة على تنفيذ متطلباتها”، مشيرا الى أن “المقترح الاول ربما يكون هو الأرجح وننتظر مقترحات الجهات المعنية لدراستها والنظر فيها”.



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