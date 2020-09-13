كاميرا آيفون الجديدة “تقلق” سامسونغ

2020/09/13 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- انتشرت الشائعات حول هاتف “آيفون 12” الجديد منذ أشهر ، ليثير التكهنات بشأن تحديثات كبيرة قادمة، قد تقلق هواتف أندرويد المنافسة، وعلى رأسها شركة سامسونغ.لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة بشأن “آيفون 12” الجديد، والذي سنكتشف تفاصيله في مؤتمر أبل القادم نهاية الشهر، ولكن التقارير تشير إلى تغيير كبير في كاميرا الهاتف، […]

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