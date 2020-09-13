ترامب غاضب ويتخبط في تجمع انتخابي رفضت شبكات التلفاز الامريكية بثه

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لموقع ستوري الامريكي ، الاثنين ، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدا غضبا ومتخبطا في خطاب القاه في تجمع انتخابي في ولاية نيفادا وادلى بتصريحات وهمية تفاخر فيه بوجود حشد كبير على الرغم من جائحة فايروس كورونا.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” خطاب ترامب الانتخابي المليء بالمغالطات رفضت شبكات ام اس ان بي سي و وسي ان ان وحتى فوكس نيوز الموالية له بثه فيما امتنعت شبكة سي – سبان الرسمية حتى من بثه بشكل مباشر” .

واضاف أن ” ترامب بدأ هجومه على حاكم ولاية نيفادا الديمقراطي ستيف سيسولاك ادعى فيه ان الحاكم مخترق سياسيا ويسيطر على ملايين من بطاقات الاقتراع ويدعو الى الغاء التجمعات ، لكن المراسل السياسي المخضرم في ولاية نيفادا ، قال إن ” ماصرح به ترامب مجرد خيال ووهم لانه لايوجد اي دليل على ذلك وترامب اليوم متوهم تماما بالاضافة الى ان هناك 1.7 مليون ناخب نشط في الولاية فقط “.

وتابع أن ” ترامب شكى خلال الخطاب من إعلان يتم عرضه عن ازدرائه للقوات ، الأمر الذي أثاره أيضًا على تويتر وبدأ على الفور في الترويج لنظريات المؤامرة التي يحاول الديمقراطيون فيها تزوير الانتخابات”.



بحسب زعمه.

واشار التقرير الى أن ” ترامب هاجم كعادته الصحفيين متهما اياهم ببث اخبار كاذبة ، مدعيا ان الطريقة الوحيدة التي يخسر فيها هي بتزوير الانتخابات كما اشتكى من عدم قدرته على استخدام طائرة الرئاسة كخلفية لحشد حملته الانتخابية وهاجم بايدن بالاضافة الى عدة مرشحين من الحزب الديمقراطي ، مبينا ان المرشحة لمنصب نائب الرئيس كمالا هاريس ستكون رئيسة للولايات المتحدة بعد شهر واحد فقط من تولي بايدن للرئاسة في حال فوزه”.



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