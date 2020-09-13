2020/09/13 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية ، عن تفاصيل اوليـة من قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2020 التي ماتزال في مجلس الوزراء حتى الان .وذكـر عضو اللجنة النائب محمد الدراجي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الموازنة العامة 2020 ستكون بالمجمل رواتب للموظفين ، وتشغيلية خاصة للنفقات الحكومية الضرورية لا غيرها ".



واوضح ان " الحكومة ستقدم موازنة كاملة لكن مجلس النواب سيناقش الموازنة للأشهر الاربعة او الثلاثة المتبقية من السنة الحالية "، مشيرا الى وجود حسابات ختامية للسنة المالية 2020 تتضمن نفقات وايرادات الاشهـر الماضيـة .واضاف ان "جميع موظفي الدولة الذين احيلوا الى التقاعد خلال العام الحالي لم يتم شغل درجاتهم الوظيفية ، وبالتالي تم ترحيل كافة الدرجات الوظيفية الى موازنة العام المقبل "، مبينا انه " تم احتساب سعر برميل النفط بمعدل 40 دولار في موازنة هذا العام ".وبشأن موازنة العام المقبل، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية ان " موازنة 2021 غير واضحة حتى الان ، والحديث عنها مايزال مبكرا لحين اقرار موازنة العام الحالي ".وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت الاسبوع الماضي عن تسلمهـا الموازنة الخاصة لماتبقى من العام 2020 ، مؤكدة انه سيتم عرض الموازنة على جلسات مجلس الوزراء المقبلة ، لمناقشتها وإقرارها واحالتها الى مجلس النواب ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية لـ/ نينا / : موازنة 2020 ستكون لرواتب الموظفين والدرجات الوظيفية رحلت الى موازنة العام المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية لـ/ نينا / : موازنة 2020 ستكون لرواتب الموظفين والدرجات الوظيفية رحلت الى موازنة العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).