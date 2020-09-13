المالية النيابية : 148 تريليون دينار مبلغ الموازنة العامة للعام الحالي

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 التي ماتزال بعهدة مجلس الوزراء ، بلغت 148 تريليون دينار، مشيرا الى ان مبالغ الايرادات الحكومية فيهـا 67 تريليون دينار ، وبمعدل عجز يتجاوز الـ 70 تريليون دينار ./انتهى5

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