وزيرة الهجرة المصرية توجه دعوة لنظيرتها العراقية لزيارة القاهرة

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ناقش سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.وذكرت المكتب الإعلامي للسفارة العراقية في القاهرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية التقى، اليوم، السفيرة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج".ونقل السفير الدليمي، في مستهل اللقاء، تحيّات وتقدير وزيرة الهجرة والمهجَّرين في العراق، إيفان فائق جابرو الى نظيرتها نبيلة مكرم، مُتمنيةً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، دوام التقدم والرِفعة والازدهار.وبحث الطرفان، سُبل تعزيز أُطر التعاون في مجال الهجرة والمهجرين بين العراق ومصر، في ضوء الاعداد والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة العراقية - المصرية العليا المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة، والمقرر عقدها في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين.من جانبها، استعرضت الوزيرة مكرم، خلال اللقاء، جهود مصر في إعادة أبنائها العالقين في الخارج، بعد تعليق حركة الطيران عالمياً على إثر الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لفتت الى تلقي العديد من الطلبات من المصريين العالقين بالخارج من أجل العودة الى أرض الوطن، مُشيرة الى أن العالم بأسره يمر حالياً بظروف استثنائية غير مسبوقة بسبب هذا الوباء العالمي، منوهةً الى دور وزارتها في دعم المصريين في الخارج على مختلف شرائحهم وأطيافهم، وتوعيتهم في التعرف على بلدهم وإمكانية جذب أصحاب العقول والاستثمارات لخدمة بلدهم، .ووجهت الوزيرة الدعوة لنظيرتها جابرو لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن، والتعرف عن كثب على التجربة المصرية في التعامل مع ملفات الهجرة والمهجرين والتباحث في التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف الى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات فيما بينهما.وفي هذا الإطار، أكدَّت الوزيرة مكرم للسفير الدليمي، حرص الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على عقد اللجنة في أقرب وقت ممكن، إذ تُعد اللجنة المشتركة، أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها إختصاص وزارتها، مُعربةً عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وارتقاءً للعلاقات بين العراق ومصر، وفتح آفاقاً جديدة لها، مُشددةً في ذات السياق، على أهمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف الى زيادة مجالات الاستفادة وتبادل الخبرات في مختلف إختصاصات الوزارة ذات الصلة، موضحة ان الجيل المجتمعي الثاني والثالث من العراقيين والمصريين الموجودين في الخارج، هما بمثابة خط الأمن القومي للبلدين.وقال السفير الدليمي، إن القمة الرئاسية الثلاثية التي عُقدت مؤخراً بالعاصمة الأردنية عمان، تُمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية، داعياً الى عقد مؤتمر بين العراق ومصر والأردن عام 2021، لبحث التعاون المشترك في مجالات المهجرين والنازحين للخروج بنتائج مثمرة تصب في خدمة شعوبنا ومدّ جسور الثقة والأمان./انتهى7

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