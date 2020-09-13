من هي الأطراف الـ3 المعنية بتصريحات السيد السيستاني حول الانتخابات؟

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.09.13 – أكد مراسل قناة العالم في العاصمة العراقية بغداد أن تصريحات المرجع الديني الكبير آيةالله السيد علي السيستاني خلال استقباله...

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