اللواء رسول يكشف ما طلبه الكاظمي بشأن الحدود مع سوريا

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، استمرار العمليات الاستباقية لحماية الاراضي المشتركة مع سوريا، فيم...

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