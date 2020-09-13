بيشمركة يتعرض لضرب مبرح في احدى سيطرات كركوك بسبب تاتو

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيشمركة هاوكار رشيد تعرض لضرب مبرح في احدى سيطرات كركوك بسبب تاتو للرئيس بارزاني نقشه على ذراعه

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