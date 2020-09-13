الآسايش تعيد مبلغ 10 آلاف دولار لعائلة عربية فقدته في أحد مداخل أربيل

2020/09/13 | 16:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الآسايش وهي تعيد مبلغ 10 آلاف دولار لعائلة عراقية اضاعته في اربيل

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