3 صفقات كبيرة.. عصر جديد من ’المجالدين’ في ريال مدريد

2020/09/13 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

يسعى ريال مدريد إلى بناء عصر جديد من "الغالاكتيوكس" أو المجالدين لتحقيق المزيد من البطولات للنادي الملكي سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

وفي هذا المسعى أوضح موقع "سبورت بايبل" أن إدارة العملاق المدريدي بالتنسيق مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ترغب في التعاقد مع ثلاثة نجوم فرنسيين شباب يملكون مستقبلا واعد في عالم "الساحرة المستديرة"، ولعل أبرزهم كليليان مبابي، نجم نادي باريس سان جرمان.

ومصطلح "غالاكتيكوس" جاء من كلمة إسبانية لوصف لاعبي كرة القدم الذين يعتبرون نجوما أو يمتلكوا قدرات ومهارات خارقة بحسبما ذكر موقع "غول" الرياضي.

وبالتالي يمكن استخدام هذا المصطلح في اللاعب الذي يعد مشهوراً في جميع أنحاء العالم، ولطالما كان ينضم مقابل مبلغ كبير للغاية.

وبالإضافة إلى مبابي، فإن زيدان أيضا يريد التعاقد مع دايوت أوبيكانو، مدافع نادي لايبزغ الألماني، وإدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط رين الفرنسي، وبشأن الأخير فمن المتوقع أن يخوض ريال معركة شرسة مع باريس جرمان للحصول على خدمات النجم الواعد، كما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية".

ويصر زيدان على التعاقد مع النجوم في الموسم القادم، خاصة وأن جائحة فيروس كورونا وما سببته من ضائقة اقتصادية منعت "الميرنغي" من إنجاز تعاقدات في هذا الخريف.

وكان انضم مبابي ، البالغ من العمر 21 عامًا ، إلى عملاق العاصمة الفرنسية في عام 2017 بعد فترة طويلة في موناكو، وذلك عبر صفقة انتقال قدرت بأكثر من 207 مليون دولار أميركي، ينتهي عقده في عام 2022.

أما بالنسبة إلى كامافينغا ، فقد اشتهر لاعب خط الوسط العام الماضي عندما لعب مع رين ضد باريس سان جيرمان، وتألق في تلك المباراة.

وفي حال لم ينحج الريال في التعاقد مع كامافينغا، فربما يعوضه بالنجم الهولندي الشاب إرلينغ هالاند، خاصة وأن زيدان يريد أن يجدد دماء الفريق الأبيض بدماء جديدة قادرة على العطاء لفترة طويلة.

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