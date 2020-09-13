2020/09/13 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ القضاء السويسري، الاثنين، محاكمة الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي، جيروم فالك، والقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، في فضل جديد من قضايا الفساد الرياضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حقوق بث مباريات كأس العالم".. سويسرا تبدأ محاكمة القطري الخليفي والفرنسي فالك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حقوق بث مباريات كأس العالم".. سويسرا تبدأ محاكمة القطري الخليفي والفرنسي فالك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).