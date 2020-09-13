النقل تبحث إعادة هيكلية الممرات المستخدمة للطائرات العابرة اجواء العراق

2020/09/13 | 16:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

بحثت وزارة النقل، الاحد، اعادة هيكلية الممرات الجوية المستخدمة من اوربا الى الخليج وبالعكس لتقديم ممرات مختصرة لشركات الطيران.

وبين مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية علي محسن هاشم، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم التباحث مع ادارة الحركة الجوية والجهة المختصة لزيادة نوعية الخدمات التي ستعمل على اختصار التكلفة والوقت “.

وأضاف، أن “الممرات المختصرة ستقدم خدمات عالية الجودة من حيث تقليل المسافة المقطوعة وتخفيض كلفة الطيران من خلال توفير الوقود واختصار الوقت”، مبينا “كما ستجذب اكبر عدد ممكن من شركات الطيران باعتبارها الممرات المفضلة للعبور من الشرق الاوسط الى اوربا وبالعكس”.

وأكد أن “هذا الحدث متصلاً بافتتاح الممر الجوي الاضافي مع دولة تركيا الذي سيضع العراق مركز ادارة الحركة الجوية في الشرق الاوسط “.



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