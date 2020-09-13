2020/09/13 | 16:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي في يوفنتوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستيانو يضغط على يوفنتوس لضم نجم الريال ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريستيانو يضغط على يوفنتوس لضم نجم الريال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).