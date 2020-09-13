بينها “مخطوطة نادرة”… العراق يستعد لإعادة 7 قطع اثرية من اوروبا بعد اكتمال عمليات ترميمها

2020/09/13 | 16:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أكدت السفارة العراقية في روما، اليوم الأحد، أن العمل جارٍ على استرداد مخطوطة “سيدرا” السريانية إلى العراق، بعد ترميمها من قبل الجانب الإيطالي.

وذكر بيان للسفارة، ان هنالك7 قطع أثرية تعمل السفارة على استكمال إجراءات استردادها بالتعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، فضلا عن متابعة مسألة ترميم مخطوطة (سيدرا) السريانية النادرة وإعادتها إلى العراق.

وأضافت السفارة، أن إيطاليا أرسلت فرقاً مختصة بالتنقيب عن الآثار، في مناطق عدة شمال وجنوب العراق.

وأشارت السفارة إلى وجود تعاون كبير تبديه وزارتا الخارجية والثقافة الإيطاليتان وقوات الدرك الوطني هناك (كرابينييري)، من أجل إعادة الآثار العراقية المهربة، إذ سبق وتم إرجاع تمثال (الإلهة الأم)، فضلا عن إعادة ثلاث عشرة قطعة عام 2008 في مراسم رسمية بين رئيسي وزراء البلدين، أضافة إلى إرجاع خمس قطع أثرية أخرى، سلمت إلى السفارة عام 2014.

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