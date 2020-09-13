2020/09/13 | 16:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، الاحد، تصدر 298 ألف طن من الفواكه بقيمة تزيد على 183 مليون دولار إلى 43 دولة بينها العراق.وقال روح الله لطيفي في تصريح لوكالة أنباء فارس، ان البلاد شهدت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الجاري تصدير 298 الف و135 طنا من انواع الفواكة بقيمة تزيد على 183 مليون دولار.واضاف، انه بالإضافة إلى المناخ والتربة الخصبة ، فإن وضع الدول المجاورة لإيران من حيث المناخ عامل يمكن أن يزيد من فرصة تصدير الفاكهة والمنتجات الزراعية والغذائية لإيران وبالتالي توفير فرصة مثالية لتحقيق المزيد من عائدات العملة الصعبة للبلاد و تعد روسيا من الدول القريبة من إيران التي تتمتع بطاقات كبيرة لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.وبين لطيفي، انه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الجاري ، صدرت البلاد 298 ألفاً و 135 طناً من الفواكه الطازجة والمجففة بما يعادل 183 مليوناً و 745 ألفاً و 824 دولاراً إلى أكثر من 43 دولة.وفي إشارة إلى دول المقصد للمنتجات الإيرانية ، قال أمين مجلس المعلومات والمتحدث باسم الجمارك ان اليابان وأستراليا وروسيا والعراق والإمارات والمملكة المتحدة وهولندا والهند وماليزيا وعمان وقطر وأوكرانيا وبولندا ولبنان وإستونيا وكندا هي في طليعة الدول التي تستورد الفاكهة من ايران ويتصدر العراق الدول المستوردة.وتابع لطيفي، حيث يستورد ما قيمته 73 مليونا 595 الف 841 دولارا فيما تحل روسيا الاتحادية التي تستورد ما قيمته 70 مليونا 28 الفا و 825 ​​دولارا والامارات العربية المتحدة التي تستورد ما قيمته 6 ملايين دولار.620 ألفًا و 330 دولارًا في المرتبة التالية لشراء المنتجات الايرانية.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تصدر 298 ألف طن من الفواكه إلى 43 دولة بينها العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تصدر 298 ألف طن من الفواكه إلى 43 دولة بينها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).