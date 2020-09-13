كربلاء تصدر توجيها للمواكب الحسينية وتهدد بمقاضاة المتجاوزين على الحدائق والشوارع في زيارة الأربعين

2020/09/13 | 16:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

حذرت مديرية بلدية كربلاء، الاحد، المواكب الحسينية من التجاوز على المساحات الخضراء والشوارع، خلال زيارة الأربعين المليونية.

وقال مدير البلدية عبير سليم لـ /المعلومة/ إن “الدائرة بدأت بعقد اجتماعات مع هيئة المواكب الحسينية والعتبتين المقدستين واصحاب المواكب لاطلاع على مقترحاتهم فيما يخص الاستدارات في الشوارع او فتح شارع معين او اكساء شارع لخدمة الزائرين واصحاب المواكب الخدمية”.

وأضاف سليم، أن “اليومين القادمين سيشهدان حضور مدراء الدوائر من المحافظات ومسؤولي الاليات التي تشترك سنويا بخطة الزيارة لمعرفة حجم الخدمات التي يستطيعون تقديمها، لتقسم المحافظة الى اقسام بغية تسهيل عملية التنظيفات والخدمات الاخرى”.

وطالب مدير البلدية اصحاب المواكب والزائرين بـ “عدم التعدي على الشوارع والحدائق او الاخلال بجماليتها، وستتولى لجنة المتابعة بمتابعة عمل اصحاب المواكب لاخضاع المخالفين الى الاجراءات القانونية”.



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