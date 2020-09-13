العراق.. إصابة مخرج كبير وفنانة قديرة بـ كورونا في بغداد

2020/09/13 | 16:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر، الأحد، بإصابة المخرج الكبير، محمد شكري جميل، وزوجته الفنانة القديرة، فاطمة الربيعي بعدوى فيروس كورونا المستجد في بغداد.

وقال المصدر المقرب من جميل في حديث خص به "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (13 أيلول 2020)، ان "المخرج الكبير، محمد شكري جميل، اصيب بفيروس كورونا بعد ذهابه لاحدى المستفيات في بغداد لعمل غسيل للكلى"، مبينا ان "حالته الصحية غير مستقرة".

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته ان "زوجته الفنانة القديرة، فاطمة الربيعي، مصابة أيضا بالعدوى".

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