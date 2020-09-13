صالح يؤكد لبلاسخارت ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات

2020/09/13 | 16:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وصف رئيس الجمهورية برهم صالح الانتخابات المقبلة بـ”المصيرية”، فيما شدد على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات.وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن ” صالح استقبل اليوم في مقر اقامته في مدينة السليمانية، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.واضاف البيان انه جرى […]

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