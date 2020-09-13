الاندبندنت: ليس أمام العراق سوى اتخاذ إجراءات تقشفية أو تعويم العملة

2020/09/13 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للحد من وتيرة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعراق وتهدد مستقبله.



وضع تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية حلول اقتصادية أمام الحكومة العراقية تمكن في تمويل الاقتصاد بالتضخم من خلال تعويم العملة، او اتخاذ إجراءات تقشفية وتخفيض رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية.

وذكر التقرير، ان الخيار الأفضل هو تعويم العملة بهدف تحفيز الإنتاج المحلي، وتقليل من الاستيراد الذي يستنزف اقتصاد البلاد، ولفت التقرير الى ان الاقتصاد العراقي دفع تكاليف باهظة في محاولات تثبيت سعر صرف الدولار جراء فساد نافذة بيع العملة في البنك المركزي.

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