بغداد وأربيل: هل تصلح «الشحة» ما خلفته «الوفرة»؟

2020/09/13 | 16:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال الزيارة التي أجراها إلى إقليم كردستان والتي استمرت ليومين مجمل الملفات العامة على الساحة، والتحديات التي تشهدها البلاد، فضلاً عن ملف إجراء الانتخابات المبكرة، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في حكومة الإقليم.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن الكاظمي قام خلال تواجده في إقليم كردستان بزيارة مخيمات النازحين في محافظة دهوك، واطلع على أحوال الساكنين في المخيم.كما أنه وجه بمعالجة أهم متطلباتهم الإنسانية، مؤكداً «حرص الحكومة الشديد على العمل لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار».ولم تقتصر الزيارة عند مخيمات النازحين، بل تفقد الكاظمي عدداً من المنافذ الحدودية في محافظتي دهوك (ابراهيم الخليل) والسليمانية (باشماخ)، واطلع على سير العمل فيها، ووجّه «بتفعيل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على انسيابية العمل، وصولاً الى حالة من التكامل بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد ورفاه المواطنين».كما شملت الزيارة بحسب بيان المكتب الإعلامي «ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني في السليمانية، وكذلك موقع لإحدى جرائم النظام المُباد بحق أبناء شعبنا الكردي»، كما زار نُصب ذكرى جريمة حلبجة، والتقى بجمع من ذوي ضحايا عمليات الأنفال سيئة الصيت وأكبرَ فيهم تضحيات ذويهم.وفي السليمانية التقى برئيس الجمهورية، برهم صالح، وعدد من القيادات الكردية، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والتحديات التي يواجهها البلد، إلى جانب لقاء المسؤولين في محافظة السليمانية، وبجمع من المحتجين المطالبين باستلام مستحقاتهم عن تسويق محاصيلهم الزراعية.وتعهد الكاظمي بأن «تجري مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين، ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكلّ أبناء العراق».ويرى مراقبون أن الكاظمي يحاول إظهار سلطة المركز، كما بات يبحث عن تحالفات سياسية مستقبلية وخلق أجواء للتهدئة بين الجانبين.وقال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري عن زيارة الكاظمي: “هي زيارات المرحلة الانتقالية التي يبحث من خلالها الكاظمي عن مساحة للتهدئة مع أربيل خصوصاً وأنه يدرك أن هناك خصومات باتت تتصاعد ويمكن أن يستجوب في البرلمان، ولذلك بات يبحث نوع من التهدئة مع إقليم كردستان في هذا الوقت، وأيضاً يحاول أن يعزز مكانته هناك بانه رجل يمكن الوثوق به خصوصا أن الأكراد كانوا ينظرون إلى عادل عبد المهدي على أنه الأقرب لهم من ناحية الحصول على ما يسمونه مكاسبهم وامتيازاتهم».وأضاف الشمري “بحث الكاظمي قضية الملفات العالقة ومحاولة إظهار وتثبيت السلطة الاتحادية في إقليم كردستان التي يبدو أنها من أهداف الزيارة، وذهابه إلى المنفذ الحدودي مؤشر على ذلك، رغم أن إقليم كردستان له عدد من المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، ولكن بمجرد ذهابه إلى منفذ إبراهيم الخليل، فهذا يعني أنه يحاول إحياء سلطة الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان، وهي رسالة موجهة إلى وسط وجنوب العراق، بأن الكاظمي عندما تحرك إلى المنافذ الحدودية في تلك المناطق الجنوبية، فهو أيضاً تحرك على منافذ إقليم كردستان».وأوضح المحلل السياسي أن “الأمر الثالث إذا ما امتلك الكاظمي خلال الأشهر القادمة مشروعاً سياسياً، أن يدخل الانتخابات، وستكون هذه الزيارة أشبه بعقد تحالفات أولية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا”، مضيفا: “لكن أعتقد أن الأمور قد لا تُحل، وقد تكون هذه الحلول لمرحلة مؤقتة لكن بالنهاية العلاقة بين بغداد وأربيل معقدة نتيجة التأويل بالنصوص الدستورية وعدم حل تلك الأزمات من خلال تشريع القوانين الخلافية، لذلك هي محاولة للتهدئة وفرض مزيد من الاستقرار بين بغداد وأربيل».من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي الكردي كفاح محمود، “لست مع فكرة التحالفات خاصة مع السيد الكاظمي، بل هناك توجه جدي ونوايا حسنة للبدء بحلحلة الإشكاليات بين الإقليم والحكومة الاتحادية التي إذا استمرت أكثر فإنها ستعمل على توسيع البوْن بينهما وتقلل فرص الانتماء للعراق عند المتضررين من سلوكيات الإدارة الاتحادية في استخدام رواتب الموظفين للضغط السياسي على الإقليم».وأوضح أن «زيارة الكاظمي من موظفيه المدنيين والعسكريين تأتي كحلقة من حلقات ضرب أوكار الفساد السياسي والمالي التي يتعكزون عليها لإبقاء المشاكل مع الإقليم».ويبدو أن الكاظمي يحاول أن يستغل وضع «الشحة المالية» التي يعانيها العراق والتي تؤثر على إقليم كردستان لإصلاح العلاقة بين الطرفين، خاصّة وأن الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط لم تزد العلاقة إلا سوءاً.

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