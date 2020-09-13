محافظ البصرة يشدد على ضرورة إحياء المعامل والشركات الصناعية في المحافظة

2020/09/13 | 16:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأكد محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، على ضرورة اعادة الحياة للمعامل والشركات الصناعية المتواجدة في المحافظة، جاء ذلك خلال لقاءه وزير الصناعة والمعادن مهنل عزيز الخباز.وقال العيداني، استقبلنا، وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخبار، ومستشار رئيس الوزراء سهى النجار، والذين كانوا في زيارة لعدد من معامل وشركات الوزارة في محافظة البصرة»، لافتاً الى انه بحث عدة ملفات اقتصادية وصناعية مع السيد الوزير.وأضاف «ناقشنا عدة ملفات مهمة، منها ملفات عن وضع البصرة الاقتصاديّ لاسيمّا إعادة فتح المعامل المتوقفة وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل، وأهمها معمل الحديد والصلب المتوقف منذ فترة طويلة، منوها الى ان الحديث عرج على بحث مشروع إنشاء معمل البتروكيماويات(مشروع النبراس) بالاتفاق مع وزاتي النفط و الصناعة، الذي سيوفر فرص عمل كثيرة في البصرة والمنطقة الجنوبية فضلا عن مساهمته في تحريك الحركة الاقتصادية في القطاع الصناعي.واضاف ان الحديث تطرق ايضا ال ملف تشغيل المعامل بالدرجة الأساس ومنها أيضاً تطوير معمل الأسمدة ووضع خطة تسويقيّة ناجحة تتيح له تصريف منتجاته.واكد ان الحكومة المحلية في البصرة في جميع قرارتها السابقة والانية اكدت على ضرورة تفعيل قانون دعم الصناعة الوطنية ورفع شعار (ًصنع في العراق) حتى انها دعت الشركات المنقذة للمشاريع في المحافظة الى ضرورة الاستفادة من المنتج المحلي في تنفيذ العمل قبل اللجوء للاستيراد.من جانبه، اوضح في تصريح صحفي وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز ان زيارته اليوم للبصرة برفقة مستشارة رئيس مجلس الوزراء السيدة سهى النجار، جاءت بسبب اهمية البصرة الصناعية والاقتصادية.وتابع، ان لقاءه بمحافظ البصرة اسعد العيداني كان مثمراً، وشهد مناقشة ملفات صناعية مشتركة، وتوحيد الروى والخطط بهذا المجال.وأكد أن الوزارة بذلت كل مابوسعها من أجل إيجاد الحلول الناجعة وتوفير المبالغ اللازمة لإنجاز المشاريع الصناعية العملاقة ومنها إعادة تشغيل معمل الحديد والصلب والأسمدة الجنوبية.مبيناً بأن الوزارة تتجه حالياً لتغطية الحاجة المحلية وإعتماد سياسة تسويقية وتصديرية صحيحة للمواد والمنتجات التي بالإمكان تصديرها .من جانب آخر، اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن وصول الفلاتر الخاصة بمشروع تحلية ماء محيله والذي تنفذه احدى الشركات التي احيل اليها المشروع في قضاء أبي الخصيب، مشيراً الى ان هذا المشروع من المشاريع الضرورية التي ستخدم اهالي القضاء.وقال» العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص ان الفلاتر الخاصة بمشروع تحلية محطة ماء محيله وصلت الى محافظة البصرة بعد ان تم استيرادها من خارج العراق، مؤكداً الى ان هذا المشروع من المشاريع المهمة التي ستخدم اهالي قضاء ابي الخصيب في قضية ايصال المياه.من جهته، أوضح المدير المفوض لشركة الدير المتحدة للمقاولات والتجارة العامة المهندس حيدر الحيدر ان فلاتر التحلية (RO) الخاصة بمشروع ماء محيله والتي وصلت الى البصرة هي بكامل الكمية حيث وصلت (4320) فلتر من كوريا اما فلاتر محطة التصفية فقد وصلت من هولندا ويبلغ عددها (1800) فلتر، مبيناً ان الفلاتر خزنت بمخازن المشروع المبرد وكشفت من قبل دائرة المهندس المقيم .

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