الموقف الوبائي: كورونا يواصل معدله المرتفع بالاصابات.. وانخفاض بالوفيات والشفاء

2020/09/13 | 16:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق اليوم الاثنين 13 ايلول 2020.

وجاء الموقف:

عدد الإصابات: 3531عدد حالات الشفاء:3422عدد حالات الوفاة:73‏

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