الصحة تسجل 3531 اصابة 73 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/09/13 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن تسجيل 3531 اصابة بـ وباء كورونا و 3422 حالة شفاء اضافة الى وفاة 73 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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