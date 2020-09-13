2020/09/13 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يسجل انخفاضاً بعدد إصابات كورونا وارتفاعاً بعدد الوفيات اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يسجل انخفاضاً بعدد إصابات كورونا وارتفاعاً بعدد الوفيات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).