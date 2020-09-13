نائبة كردية: حكومة الإقليم تقمع من يطالب بحقوقه وحزب العمال لا يتواجد في سنجار

2020/09/13 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، يسرى رجب، الأحد، 13 أيلول، 2020، إن حكومة إقليم كردستان تدعى الديمقراطية، لكنها تقمع كل من يطالب بحقوقه وصرف رواتبه من موظفي الإقليم.

وقالت رجب في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان تقمع المتظاهرين وتعتقل الاساتذة الجامعيين والمعلمين، وتزجهم في السجون لمطالبتهم بحقوقهم والاقلام الحرة التي تكتب لتقويم اداء الحكومة تقمع وتعتقل ايضاً".

واضافت أن "الانظمة التي تدعي الديمقراطية يجب ان لا تقمع من يطالبون بحقوقهم او تتهمهم بأنهم تابعين لجهات سياسية"، مشيرة إلى أنه "ليس من المعقول اعتبار تظاهرات المعلمين وموظفي الاقليم بسبب غياب الرواتب بأنها مسيسة".

وبشأن سيطرة حزب العمال الكردستاني على قضاء سنجار، قالت رجب، إن ""هنالك وحدات لحماية سنجار تابعة للحشد الشعبي وهي غير مرتبطة بحزب العمال الكردستاني كما يشاع"، مبينا أن "الحشد يجب أن يرد على من يقول انه ينسق مع حزب العمال من خلال تشكيل وحدات مشتركة".

وبينت أن "حزب العمال غير متواجد في سنجار وما موجود هي وحدات لحمايتها تابعة للحشد".

وكان قائممقام سنجار، محما خليل، الاربعاء (24 حزيران)، أن القضاء لايخضع لسيطرة الدولة العراقية، بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني وسيطرتهم على مناطق واسعة.

وقال محما خليل، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عناصر الحزب يسيطرون على مناطق واسعة في غرب الموصل، وهي سنجار وناحية سنوني وناحية القحاطنية والطريق الرابط مع سوريا، ويقومون بإدخال وتهريب المواد الممنوعة من سوريا".

وأضاف خليل، أن "عناصر حزب العمال الكردستاني هم من يتحكمون بالأوضاع في تلك المناطق وهم من ينصبون مدراء الدوائر ويمنعون عودة النازحين حتى الآن".

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