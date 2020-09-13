موعد مباراة الشرطة والاهلي السعودي بابطال آسيا والقنوات الناقلة

2020/09/13 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يلتقي فريق الشرطة العراقي بكرة القدم الاهلي السعودي يوم غد الاثنين على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2020، وينقل اللقاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد على القناتين التاليتين:

beIN Sports HD و Alkass Six HD

وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وكان مدرب الشرطة العراقي عبد الغني شهد قد أعرب عن أمله في تجاوز دور المجموعات، وقال:" نأمل أن نتأهل إلى دور الـ16، كرة القدم لا تعتمد على التاريخ، وكل شيء ممكن فيها، نحن نركز فقط على الفريق المقابل والمباراة المقبلة".

وأضاف:" نأمل أن نحقق الفوز الأول أمام الأهلي، وسوف ندخل هذه المباراة ونحن نفكر في التأهل للدور الثاني، حيث يجب أن نحقق النتائج المطلوبة في المباراتين أمام الأهلي إذا أردنا التأهل".

وكشف حول إصابة اللاعب محمد قاسم:" سوف تتحدد إمكانية مشاركته ، حيث سنقوم بتقييم حالته الصحية قبل اتخاذ القرار بخصوص مشاركته".

وأوضح:" نحن لم نلعب مباريات تنافسية منذ فترة بسبب إيقاف الدوري المحلي، وهذا الأمر نضعه في اعتبارنا للتعامل مع وضع المنافسة".

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الشرطة مع الأهلي.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت تعادل الشرطة مع الاستقلال الإيراني 1-1 والوحدة الإمارات مع الأهلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الأهلي على الاستقلال 2-1 والوحدة على الشرطة 1-0.

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