2020/09/13 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بابل تعتقل منتحل صفة فريق اول ركن طيار ومتورط بعمليات ابتزاز المركز الخبري الوطني.

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