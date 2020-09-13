مرجع ديني بحريني : يعلن رفضه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويدعو الشعوب للمقاومة

2020/09/13 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعرب رجل الدين الشيعي البحريني البارز الشيخ عيسى قاسم عن رفضه لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، داعيا شعوب المنطقة للمقاومة.وقال قاسم، في كلمة نشرتها “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية، “يعرف كل من الأنظمة العربية الرسمية الحاكمة ممن أقدم أو يقدم على التطبيع مع العدو الإسرائيلي أن هذا التطبيع على خلال الإرادة التشريعية […]

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