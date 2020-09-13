فيديو.. الأعلى للإعلام يحيل رضوى الشربيني للتحقيق بشأن دفعها عن الحجاب

2020/09/13 | 17:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني ، بعد الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول حديثها عن الحجاب.وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، […]

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