العراق يسجل انخفاضاً باعداد الاصابات اليومية بكورونا.. تعرف على الموقف الوبائي

2020/09/13 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، انخفاضاً باعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد.





حيث سجلت 3531 اصابة جديدة و3422 حالة شفاء و37حالة وفاة .

إدناه الموقف الوبائي لهذا اليوم :-

آية حسين

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