سواريز يراوغ برشلونة من أجل البقاء

2020/09/13 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب برشلونة يراوغ إدارة ناديه من أجل البقاء.وأبلغ رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، سواريز أنه لن يكون ضمن خططه الموسم الجديد، وأن عليه البحث عن ناد جديد.وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن استبعاد لويس سواريز من مباراة برشلونة الودية الأخيرة كان رسالة واضحة من كومان بأن اللاعب خارج خططه تماما للموسم الجديد.ووفقا للصحيفة ذاتها نقلا عن مصادر من إدارة برشلونة أن سواريز يحاول إجبار النادي على البقاء في كامب نو، رغم معرفته بأنه لن يحصل على دور مع رونالد كومان.وأشارت إلى أن سواريز يعقد موقفه برفض تقديم أي تسهيلات لإبرام اتفاق مع نادٍ آخر أو لفسخ عقده مع برشلونة.وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن ما يردده ممثلو سواريز مختلف عما يعلنه برشلونة، حيث إنهم صرحوا بأن أولوية سواريز الرحيل عن النادي الكتالوني، لكن عقب الحصول على راتب الموسم الجديد ومنحه حرية اختيار فريقه الجديد.وانضم سواريز، البالغ من العمر 32 عاما، من ليفربول لبرشلونة، صيف العام 2014، وبات ثاني أفضل الهدافين في تاريخ النادي الكتالوني بتسجيله 198 هدفا.وينتهي عقد لويس سواريز مع برشلونة في يونيو المقبل.Mohameed

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