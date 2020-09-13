الموارد المائية تتهيأ لخوض جولات تفاوضية مع دول المنبع بشأن حصة العراق المائية

2020/09/13 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، أنها تنتظر تحديد موعد عقد الاجتماع الوزاري المرتقب مع كل من تركيا وايران للتباحث بشأن ملف المياه وحصة العراق المائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (13 ايلول 2020) ،انه " تم تشكيل وفد فني برئاسة وزير الموارد مهدي رشيد وعدد من المختصين وممثل عن وزارة الخارجية ومجلس النواب.



وعقدت اللجنة في العاشر من شهر آب اجتماعا على المستوى الفني مع الجانب التركي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تمهيدا لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، مؤكدا عدم توجه وفد تفاوضي برئاسة الوزير.

واضافت، ان "عقد الاجتماعات على المستوى الوزاري لم يحدد موعدا حتى الآن وكذلك الحال بالنسبة للجانب الإيراني، ننتظر إعلامنا بموعد عقد الاجتماع المرتقب للتفاهم والتباحث بشأن ملف المياه وحصة العراق المائية".

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