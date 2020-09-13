مصطفى الكاظمي يوجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها

2020/09/13 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها.

وأكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان الحدود المشتركة مع سوريا بمسافة اكثر من ستمئة كيلو متر ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية، وتم اجراء الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة، المتمثلة بالخنادق، والسواتر الترابية، والاسيجة المحاطة بالأسلاك الشائكة، ونصب ابراج مراقبة، وتوزيع كاميرات حرارية، وتوزيع القطعات الممسوكة بقوة، وتوزيع الاسلحة الساندة.

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