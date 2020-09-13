علي أكبر ولايتي يهدد حكام البحرين والإمارات بعد “العمل المخزي مع إسرائيل”

2020/09/13 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

وصف مستشار المرشد الإيراني، الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية، علي أكبر ولايتي، “العمل المخزي لحكام البحرين والإمارات في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني والإصرار على تنفيذ صفقة القرن بأنه خيانة للقضية الفلسطينية”.

وقال ولايتي، في بيان له، “مرة أخرى قام أعداء الإسلام الأصيل، والمنافقون بنزع القناع عن وجوههم وصرخوا بالعار والخيانة في جميع أنحاء العالم بالخبث والخداع”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

واعتبر أن “الأمريكان ليس لديهم أي غرض سوى استخدام الدعاية لتطبيع علاقات الكيان الصهيوني مع الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة لكسب اللوبي الصهيوني في الانتخابات الأمريكية”، مشيرا إلى أنه “يريدون من خلال تنفيذ صفقة القرن الخروج من الوضع الحالي، لذا أقدموا على إجراء سيناريو آخر لتطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية الرجعية من خلال الخيانة الكبرى لنظام آل خليفة في البحرين”.

وتابع قائلا: إن “الإجراء المشين لنظام آل خليفة وإصراره على تنفيذ صفقة القرن وخيانة القضية الفلسطينية يدل على استهتار حكام البحرين والإمارات، الذين عقدوا آمالهم الواهية على وعود زائفة وفارغة للشيطان الأكبر أمريكا المجرمة الملطخة أيديها بدماء الآلاف من المسلمين الأبرياء من العرب وغير العرب، وبنوا منزلا على الماء، وكشفوا عن نواياهم، وجرحوا مشاعر الملايين من الأحرار وابناء الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وتابع ولايتي قائلا: “من الواضح أن هذا العمل المخزي يخلق فرصا جديدة مثل فضح نفاق بعض الحكام الرجعيين في المنطقة، وكشف النوايا الحقيقية للعملاء، وصحوة الشعوب المسلمة، ووحدة وتماسك الجماعات والتيارات الإسلامية، وإضعاف عملية التسوية، وتعزيز إرادة تيار المقاومة”.

وأدان مستشار المرشد الإيراني، العمل الخياني لحكام البحرين والامارات بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، داعيا الدول والشعوب المسلمة إلى التنديد بهذا الاجراء المقيت، وتوظيف جميع إمكانياتها من اجل تحقيق الانتصار النهائي للشعب الفلسطيني وزوال الكيان الصهيوني الغاصب”.



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