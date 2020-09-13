العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا و يسجل 3531 اصابة جديدة و 73 وفاة

2020/09/13 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 3531 اصابة جديدة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة و 3422 حالة شفاء من فيروس كورونا.وأشارت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) للموقف الوبائي وحسب الجدول

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