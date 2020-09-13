نائب يطالب بمراجعة شاملة لجميع دوائر الصحة في المحافظات

2020/09/13 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، الأحد، بمراجعة شاملة لدوائر الصحة في عموم المحافظات.

وقال العبادي لـ /المعلومة/، إن “هناك مؤشرات عن وجود اخفاقات وخلل في دوائر الصحة بالمحافظات على مدى الأشهر السابقة”، مبينا أن “بعض دوائر لم تكن بمستوى ادارة ازمة فيروس كورونا “.

وأضاف العبادي، وهو نائب عن البصرة أن “صحة المحافظة بحاجة إلى مراجعة شاملة رغم الأداء الجيد “.

وشدد على “أهمية مراجعة شاملة لجميع دوائر الصحة في المحافظات لتحسين أدائها في تقديم الرعاية الصحية”. انتهى / ح 25

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