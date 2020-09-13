الصحة تسجل 3531 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3422 حالة للشفاء

2020/09/13 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تسجيل 3531 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3422 حالة في عموم العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مختبراتها سجلت اليوم 3531 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3422 حالة، إضافة إلى 73 حالة وفاة".

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