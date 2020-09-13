2020/09/13 | 17:30 - المصدر: عين العراق

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انفجار قنبلة صوتية في منطقة الشعب شمال بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانفجار عبوة صوتية في منطقة الشعب شمال بغداد.

وقال المصدر انه "في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم وقع انفجار بمدينة الشعب شمال بغداد".

مبيناً ان "الانفجار ناجم عن عبوة صوتية لم تخلف اي اصابات تذكر".

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