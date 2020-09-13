2020/09/13 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق: تعليمات اللجنة العليا لإعادة فتح المطاعم والفنادق والمرافق السياحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق: تعليمات اللجنة العليا لإعادة فتح المطاعم والفنادق والمرافق السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).